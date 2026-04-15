شهدت واشنطن، الثلاثاء، أولى جلسات مفاوضات لبنان وإسرائيل، في مسعى دولي يهدف لإنهاء حالة النزاع المسلح وتأمين الحدود الشمالية.

أهداف واشنطن وتل أبيب في مفاوضات لبنان وإسرائيل

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يستغل هذه المباحثات لكسب مزيد من الوقت لصالح العمليات العسكرية التي يقودها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد حزب الله، مع السعي لإظهار حسن النوايا تجاه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاجتماع بأنه "فرصة تاريخية" لكلا الشعبين، مشددا على أن الهدف يتجاوز مجرد التهدئة ليصل إلى وضع حد نهائي لنفوذ الحزب المستمر منذ عقود.

وجرت هذه المداولات بوساطة ميشيل عيسى سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان، وبحضور مباشر من ماركو روبيو.

وبينما أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الاجتماع يستهدف إقرار وقف إطلاق النار وجدولة لقاءات قادمة، صرح السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر بوضوح أن بلاده لن تناقش التهدئة مع حزب الله في الوقت الراهن، مؤكدا أن تجريد الجماعة اللبنانية الموالية لإيران من سلاحها يمثل أولوية قصوى لتل أبيب ضمن مسار مفاوضات لبنان وإسرائيل.

عوائق تاريخية وتحديات مفاوضات لبنان وإسرائيل

تعد هذه التحركات الدبلوماسية الأولى من نوعها التي تشهد حوارا علنيا بين البلدين منذ عام 1983، حين وقع الطرفان اتفاقية لإنهاء حالة الحرب لم تدخل حيز التنفيذ أبدا نتيجة المعارضة السورية التي كانت تسيطر آنذاك على أجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية.

وأكد ماركو روبيو أن الشعب اللبناني يمثل ضحية لممارسات حزب الله ولما وصفه بـ"العدوان الإيراني"، مشيرا إلى أن العملية تهدف لتمكين اللبنانيين من الحصول على المستقبل الذي يستحقونه بعيدا عن التهديدات الصاروخية.