تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واللواء حسام الدين مصطفى مساعد الوزير للطرق والكباري، واللواء محمد حسن رئيس هيئة الطرق والكباري، والدكتور عبدالرحمن الباز، نائب رئيس الهيئة، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ بشمال سيناء، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة شمال سيناء.

بدأت الجولة بتفقد بمواقع العمل بالطريق الساحلي القنطرة شرق/ بالوظة/ العريش/ رفح بطول 205 كم، في المسافة من القنطرة شرق/ العريش بطول 160 كم (طريق مزدوج للمسافة من القنطرة في اتجاه العريش بواقع 3 حارات لكل اتجاه وعرض 12 مترًا أسفلت، وكذلك للمسافة من العريش في اتجاه القنطرة بواقع 2 حارة/ اتجاه بعرض 10 أمتار أسفلت.

وتابع الوزير، خلال جولته، الأعمال الجاري تنفيذها والتي تشمل رفع كفاءة المسافة من القنطرة شرق حتى بالوظة بطول 20 كم بنظام تدوير الأسفلت بعرض 3 حارات لكل اتجاه وعرض 12 مترا من الأسفلت، وأعمال رفع كفاءة وتوسعة المسافة من بالوظة حتى القنطرة شرق بطول 20 كم بنظام تدوير الأسفلت ليصبح بعرض 3 حارات لكل اتجاه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع كفاءة وصيانة مسافات متفرقة بإجمالي أطوال 20 كم في المسافة من بئر العبد حتى بالوظة.

كما تفقد الوزير أعمال إنشاء حواجز خرسانية عند مواقع النقاط السوداء لإغلاق بعض الفتحات العشوائية بالجزيرة الوسطى وأعمال تركيب العلامات المرورية واللوحات الإرشادية لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق، كما تم الاطلاع على مخطط استكمال أعمال الصيانة الجارية لكامل الطريق، ومخطط تأمين حركة المرور داخل الأكمنة وفصل اتجاهاتها.

وشدد الوزير، على ضرورة تنفيذ كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية وتكثيف أعمال الصيانة الدورية والعاجلة للطريق، وتنفيذ الحواجز الخرسانية في أماكن التجمعات السكانية والاستمرار في غلق الفتحات العشوائية بالجزيرة الوسطى وعمل دورانات الخلف تجنبًا للحوادث وتكثيف أعمال تأمين سلامة المرور (العلامات الإرشادية) للطريق بالكامل.

كما تم الاطلاع على الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة الطريق من كمين المثلث/ جلبانة/ بالوظة (حياة كريمة) لمسافات متفرقة ضمن متابعة نتائج زيارة لجنة وزارة النقل مع النواب لمحافظة شمال سيناء لطريقي (القنطرة شرق/ العريش)، (الطريق من كمين المثلث/ جلبانة/ بالوظة) حيث وجه الوزير بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء منها لتسهيل حركة تنقل المواطنين وزيادة معدلات السلامة والأمان بهذه الطرق.

الممر اللوجيستي التنموي (طابا/ العريش)

أكد الوزير، في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية تنفذ عددًا من المشروعات الكبرى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء الحبيبة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وأن وزارة النقل تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير شبكة الطرق في سيناء، بالتوازي مع إنشاء الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة مثل الممر اللوجيستي التنموي (طابا/ العريش)، بما يسهم في تحويل المنطقة إلى محور تنموي متكامل يربط بين مختلف أقاليم الجمهورية.

ولفت إلى أن التكامل بين شبكة الطرق والممرات اللوجيستية يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية، حيث يسهم في خفض تكاليف النقل، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فضلًا عن دعم حركة التجارة الداخلية والخارجية، كما يدعم هذا التكامل خطط الدولة لتحويل سيناء إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجيستية.

أهمية شبكة الطرق الحديثة

أكد الفريق كامل الوزير، أن تطوير البنية التحتية للطرق يمثل حجر الزاوية في جذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، فشبكة الطرق الحديثة تسهم في فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وتدعم إقامة مشروعات تنموية توفر فرص عمل لأبناء سيناء، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بالاضافة إلى أن تحسين الطرق يسهم بشكل مباشر في تسهيل وصول الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، إلى المناطق النائية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين، وقد أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بتأمين الطرق وتزويدها بوسائل السلامة الحديثة، بما يضمن سلامة المستخدمين ويحد من الحوادث.

جدير بالذكر، أن وزارة انتهت خلال الفترة الماضية من تنفيذ عدد من المشروعات بنطاق محافظة شمال سيناء لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة وهي طرق (العريش/ رفح - دائري العريش الإسماعيلية/ العوجة - طريق الجدي - النفق/ النقب - القسيمة/ الكونتيلا/ النقب - شرق مطار العريش - بغداد/ بئر لحفن/ العريش - غرب مطار العريش - ازدواج طريق عرضي 1).

