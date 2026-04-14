قررت محكمة جنايات إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة متهم في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة"، لجلسة 9 مايو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

الاتهامات الموجهة لمتهمي قضية فتنة الشيعة

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

