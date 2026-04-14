إعلان

تأجيل محاكمة متهم بقضية فتنة الشيعة لجلسة 9 مايو

كتب : محمود الشوربجي

07:13 م 14/04/2026

تعبيرية عن محاكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة جنايات إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة متهم في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة"، لجلسة 9 مايو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

الاتهامات الموجهة لمتهمي قضية فتنة الشيعة

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فتنة الشيعة النيابة العامة المذهب الشيعي أسلحة بيضاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير