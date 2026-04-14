كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد المواطنين بقيام شخص بمزاولة مهنة "سايس" بدون ترخيص، والتعدي على قائد سيارة "مينى باص" وإحداث تلفيات بالزجاج الجانبي لسيارته، وذلك على خلفية اعتراض السائق على دفع مبلغ مالي مقابل انتظار السيارة بالقاهرة.

وتم فحص الواقعة على الفور، حيث أمكن تحديد هوية مرتكب الحادث، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأشارت التحريات إلى أن الواقعة بدأت عندما نشبت مشادة كلامية بين المتهم وقائد السيارة، إثر مطالبة الأول بمبلغ مالي نظير السماح له بالانتظار في المكان، وهو ما رفضه السائق، مؤكدًا عدم قانونية هذا الطلب، وتطورت المشادة سريعًا إلى اعتداء، حيث أقدم المتهم على إحداث تلفيات بالزجاج الجانبي للسيارة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا تصرفه بنشوب خلاف مع السائق بسبب رفضه دفع "إكرامية" نظير الوقوف بالمكان، رغم عدم حصوله على ترخيص رسمي لمزاولة مهنة "سايس".

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الظواهر السلبية، وعلى رأسها انتشار ممارسات "السايس" غير المرخص، والتي تتسبب في مضايقة المواطنين وفرض إتاوات غير قانونية، خاصة في المناطق الحيوية والمزدحمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، مع العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.