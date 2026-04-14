ترأس الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مبادرة استبدال سيارات "كيوت" الصغيرة بمركبات التوك توك، كبديل حضاري وآمن ومرخص، وذلك بالمنطقة الشمالية كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميمها في باقي مناطق المحافظة حال نجاح التجربة، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل والحد من العشوائية في الشوارع.

بديل حضاري وآمن لمواجهة العشوائية

أكد محافظ القاهرة أن انتشار التوك توك بشكل عشوائي وغير مرخص، وعدم معرفة هوية سائقيه، فضلًا عن غياب معايير الأمان، دفع المحافظة إلى البحث عن حلول عملية توفر وسيلة نقل آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تقديم بديل حضاري يحمل قائده ترخيصًا رسميًا، مع الحفاظ على مصدر رزق السائقين.

المرحلة الأولى تشمل أحياء المنطقة الشمالية

أوضح المحافظ أن المرحلة الأولى من المبادرة ستُطبق في أحياء حدائق القبة، والأميرية، والزاوية الحمراء، والشرابية، والساحل، وروض الفرج، وشبرا، على أن يتم ترخيص المركبات الجديدة من خلال مجمع تراخيص مرور السلام.

وأضاف أنه سيتم استقبال طلبات استبدال المركبات بالمراكز التكنولوجية التابعة للأحياء المشمولة بالمبادرة، مشيرًا إلى اختيار اللون الأبيض كلون مميز للمركبات التي ستعمل ضمن المرحلة الأولى بالمنطقة الشمالية.

تفاصيل السيارة الجديدة ومواصفاتها

أشار محافظ القاهرة إلى أن سيارة "كيوت" تعمل بالغاز والبنزين، ويبلغ سعرها نحو 200 ألف جنيه، موضحًا أن 10 آلاف جنيه سيتم استردادها عند استلام رخصة المركبة، مع إتاحة التقسيط بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات التمويل.

وأوضح أن المركبة مزودة بأربع عجلات وكابينة مغلقة للسائق والركاب، بالإضافة إلى أحزمة أمان، ومروحتين داخليتين، وشبكة علوية لحمل الأمتعة، بما يوفر مستوى أعلى من الأمان والراحة مقارنة بالتوك توك التقليدي.

أكد المحافظ أنه سيتم إتاحة الفرصة لسائقي المركبات الجديدة للعمل مع إحدى شركات النقل الذكي، بما يسهم في توفير فرص دخل إضافية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على أن المبادرة تستهدف توفير بديل قانوني وآمن للسائقين والركاب، إلى جانب القضاء على التوك توك التقليدي تدريجيًا واستبداله بمركبات حديثة تتوافق مع معايير السلامة، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتحسين المظهر الحضاري للعاصمة.