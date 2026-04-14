دعا النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة فتح قنوات حوار مجتمعي شامل لمناقشة ملفات الحضانة والاستضافة، معرباً عن تقديره لمبادرة الرئيس السيسي بتكليف المجتمع ببحث هذه القضايا الحساسة.

وأضاف الحمامصي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، أن التشريعات الحالية بحاجة إلى رؤية جديدة فيما يخص ترتيب حضانة الأب، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى معادلة عادلة تضمن للأب دوره التربوي في حياة أبنائه، دون إغفال طمأنة الأمهات وتبديد مخاوفهن بشأن حقوقهن.

حلول تقنية لترابط أسري مستدام

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التطور التكنولوجي يفرض علينا تبني حلول عصرية، وعلى رأسها "الرؤية الإلكترونية" عبر تطبيقات الاتصال المرئي، مشيراً إلى أن هذه الآلية قد تشكل جسراً مهماً للحفاظ على صلة الرحم والترابط العاطفي في حالات الانفصال.

وقال إن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بضرورة حماية الروابط الأسرية، انطلاقاً من إدراكها بأن الطفل هو حجر الزاوية في استقرار المجتمع، وأن استمرار الصراع بين الطرفين بعد الانفصال يمثل خطراً داهماً على الصحة النفسية للأجيال القادمة.

صندوق طوارئ لمواجهة أزمات ما بعد الانفصال

وأكد الحمامصي ضرورة التصدي للثقافة المجتمعية التي تحول النزاعات الزوجية إلى معارك تضر بالأطفال، مشدداً على أهمية تكثيف حملات التوعية للحد من معدلات الطلاق المتزايدة.



وذكر أن دعم المرأة وتوفير الحماية الاقتصادية لها يجب أن يكون أولوية قصوى.

