أعلن حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، جاهزيته لتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى البرلمان، مؤكدًا أنه يعد من أوائل المشروعات التشريعية المكتملة في هذا الملف، ويستند إلى رؤية قانونية متكاملة وحوار مجتمعي واسع شمل أكثر من 100 جلسة استماع.

حزب الوفد: مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في وضع المشروع

أوضح "الحزب"، في بيان له، أن مشروعه يأتي تتويجًا لجهد مؤسسي ممتد خلال الفترة من 2015 إلى 2018، بقيادة النائب الدكتور محمد فؤاد، وبمشاركة نخبة من الخبراء في مجالات القضاء والتشريع وعلم النفس والاجتماع، إلى جانب علماء دين وممثلين عن أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة.

وأشار إلى أن إعداد المشروع تضمن عقد لقاءات مجتمعية موسعة في 18 محافظة، في واحدة من أكبر عمليات الحوار المجتمعي حول تشريع الأحوال الشخصية، بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء وتحويلها إلى نصوص قانونية قابلة للتطبيق تعكس الواقع المجتمعي.

تحقيق التوازن وحماية الأطفال

أكد حزب الوفد، أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، مع إعطاء أولوية لمصلحة الطفل، من خلال معالجة قضايا الحضانة والرؤية والنفقة والولاية التعليمية، إلى جانب تطوير آليات التنفيذ لضمان العدالة والفاعلية.

وأضاف أن المشروع يتبنى منظورًا متكاملًا يراعي الأبعاد النفسية والاجتماعية، بما يسهم في الحد من النزاعات الأسرية الممتدة، ويعزز استقرار الأسرة المصرية.

وثمّن حزب الوفد الجهود التي بذلتها قيادات الحزب في مختلف المراحل، مشيرًا إلى أن المشروع نتاج عمل تراكمي، وليس جهدًا فرديًا، كما أشاد بمساهمات عدد من الشخصيات التي شاركت في صياغته.

حزب الوفد يرحب بتدخل الرئيس السيسي في ملف الأحوال الشخصية

رحب الحزب بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف الأحوال الشخصية، معتبرًا أنه يمثل دفعة مهمة نحو تسريع الإصلاح التشريعي، مع التأكيد على أهمية الوصول إلى قانون متوازن يعكس توافقًا مجتمعيًا حقيقيًا.

واختتم حزب الوفد، بيانه بالتأكيد على استعداده لطرح المشروع أمام البرلمان، داعيًا إلى نقاش تشريعي موضوعي يستند إلى الأدلة ويضع مصلحة المجتمع في المقام الأول، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري في مصر.

