دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

ريال مدريد

الدوري السعودي

النصر

- -
20:00

الاتفـــــاق

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
21:00

سبورتينج لشبونة

ترحيب من ممثلي اللاعب.. ناد سعودي يتحرك لضم نجم الأهلي

كتب : مصراوي

11:13 م 14/04/2026

مروان عطية

استطلع مسؤولو نادي الفتح السعودي، إمكانية التعاقد مع مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، بداية من الموسم المقبل.

عرض سعودي لمروان عطية

قال مصدر لمصراوي: "مسؤولو نادي الفتح السعودي استطلعوا رأي مروان عطية في الانضمام للفريق بداية من الموسم القادم، فالنادي يتابعه منذ فترة ليست بالقصيرة".

وأضاف: "مسؤولو نادي الفتح تواصلوا بالفعل مع ممثلي مروان عطية من أجل الانضمام للفريق، وممثلو اللاعب رحبوا بالفكرة، وطلبوا تحويل المفاوضات لتكون بين الفتح والأهلي".

وينتهي عقد مروان عطية مع النادي الأهلي بعد 3 مواسم، بالتحديد في موسم 2028-2029.

وانضم مروان عطية للأهلي في يناير 2023، ولعب مع الفريق 148 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

بينها الإمارات.. أمريكا تهدد 3 دول بسبب معاملات إيران المصرفية
شئون عربية و دولية

بينها الإمارات.. أمريكا تهدد 3 دول بسبب معاملات إيران المصرفية
هنا الزاهد تتألق بإطلالة "كاجوال" أوروبية في شوارع باريس
هنا الزاهد تتألق بإطلالة "كاجوال" أوروبية في شوارع باريس
الحصار الأمريكي.. اعتراض 6 سفن وإجبارهم على العودة للموانئ الإيرانية
الحصار الأمريكي.. اعتراض 6 سفن وإجبارهم على العودة للموانئ الإيرانية
بعد ساعات من البحث.. الإنقاذ النهري ينتشل جثمان "لاعب كرة قدم" غرق في المنوفية
بعد ساعات من البحث.. الإنقاذ النهري ينتشل جثمان "لاعب كرة قدم" غرق في المنوفية
بعد 7 أيام.. استخراج "سوستة" من معدة طفلة في كفر الشيخ - صور
بعد 7 أيام.. استخراج "سوستة" من معدة طفلة في كفر الشيخ - صور

