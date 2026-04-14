ترحيب من ممثلي اللاعب.. ناد سعودي يتحرك لضم نجم الأهلي

استطلع مسؤولو نادي الفتح السعودي، إمكانية التعاقد مع مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، بداية من الموسم المقبل.

عرض سعودي لمروان عطية

قال مصدر لمصراوي: "مسؤولو نادي الفتح السعودي استطلعوا رأي مروان عطية في الانضمام للفريق بداية من الموسم القادم، فالنادي يتابعه منذ فترة ليست بالقصيرة".

وأضاف: "مسؤولو نادي الفتح تواصلوا بالفعل مع ممثلي مروان عطية من أجل الانضمام للفريق، وممثلو اللاعب رحبوا بالفكرة، وطلبوا تحويل المفاوضات لتكون بين الفتح والأهلي".

وينتهي عقد مروان عطية مع النادي الأهلي بعد 3 مواسم، بالتحديد في موسم 2028-2029.

وانضم مروان عطية للأهلي في يناير 2023، ولعب مع الفريق 148 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

