كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع عدد عقود الزواج في مصر خلال عام 2024، إذ بلغ 936,739 عقدًا مقابل 966,120 عقدًا في 2023، بنسبة انخفاض 2.5%.

أظهرت البيانات أن الحضر سجل 395,215 عقدًا بنسبة 42.2% من الإجمالي، محققًا زيادة طفيفة قدرها 1.7%، بينما تراجع الزواج في الريف إلى 541,524 عقدًا بنسبة انخفاض 5.4%.

وسجلت الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 عامًا أعلى نسب الزواج بين الرجال، فيما تصدرت الفئة من 20 إلى أقل من 25 عامًا بين النساء، مع هيمنة الحاصلين على التعليم المتوسط على النسبة الأكبر من عقود الزواج.

