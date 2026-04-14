كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، أن حسن رداد، وزير العمل، يتابع تداعيات حادث حريق مصنع بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة آخرين.

قيمة تعويضات ضحايا حادث حريق مصنع بالزاوية الحمراء

قال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن الوزير وجه بسرعة جمع كافة البيانات وإعداد قوائم بأسماء ضحايا الحادث؛ لبحث صرف التعويضات اللازمة.

أضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أنه في حال تقرر صرف تعويضات لضحايا الحادث من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، فستصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة المستحقين لكل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

كان بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، قال إن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تتابع تداعيات حادث حريق مصنع بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة ، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي، بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعية الله أن يلهمهم الصبر ويربط على قلوبهم، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع داخل مصنع جلود وأحذية بمنطقة الزاوية بالقاهرة، إلى 7 وفيات من بين العاملين بالمصنع، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

وتواصل النيابة العامة معاينة موقع الحادث للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر، وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان الحريق قد أسفر في البداية عن مصرع 5 أشخاص قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقًا، وسط استمرار أعمال الفحص والتحقيقات.

وتباشر الأجهزة الأمنية جهودها في استكمال التحريات، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تتولى التحقيق.

توجيه حكومي بشأن ضحايا حادث حريق مصنع بالزاوية الحمراء



