قبل بداية الصيف.. أسعار تذاكر قطارات المصيف القاهرة مطروح والعكس

كتب- محمد نصار:

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات المصيف من القاهرة إلى مرسى مطروح والعكس، وذلك لنقل المصطافين من وإلى الشواطئ، وفي هذا الإطار ننشر أسعار تذاكر قطارات المصيف القاهرة مطروح والعكس.

ويأتي ذلك قبل بداية فصل الصيف 2023 في مصر بشكل رسمي والذي يوافق أول أيامه الأربعاء المقبل 21 يونيو الجاري.

وجاءت أسعار تذاكر قطارات المصيف القاهرة مطروح والعكس على النحو التالي:

1- قطار إسباني درجة أولى مكيف: 250 جنيها للتذكرة.



2- قطار إسباني درجة ثانية مكيف: 170 جنيها للتذكرة.

3- قطار روسي درجة ثالثة مكيف: 170 جنيها للتذكرة.

4- قطار روسي درجة ثالثة تهوية ديناميكية: 55 جنيها للتذكرة.

5- تحيا مصر درجة عادية: 50 جنيها للتذكرة.

مواعيد قطارات المصيف القاهرة مطروح والعكس

أعلنت هيئة السكة الحديد مواعيد قطارات المصيف القاهرة مطروح والعكس حيث تشمل قطارات نوم ومكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح على النحو التالي:-

1- اعتبارا من يوم السبت الموافق 10/6/2023، تم تشغيل قطار 939/940 ثالثة مكيفة (القاهرة / مرسى مطروح) على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 صباحا ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهرا بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يوميًا.

2- تشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة (القاهرة / مرسى مطروح)، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:15 مساءً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحا بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يوميا.

3- تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة (مرسى مطروح / القاهرة) على أن يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22.00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحا بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسى مطروح يوميا.

4- اعتبارا من يوم الأحد الموافق 11/6/2023 يتم تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة (مرسى مطروح / القاهرة) على أن يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 14:20 ظهرا ويصل محطة القاهرة الساعة 21:35 مساءً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسى مطروح يوميا.

5- اعتبارا من يوم السبت الموافق 17/6/2023 يتم تشغيل قطار نوم 773/772 (القاهرة / مرسى مطروح) أيام (السبت - الاثنين - الأربعاء) بتركيب 8 عربات نوم، ومكيف إسباني أيام (الأحد - الثلاثاء - الخميس) بتركيب 9 عربات مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحا.

6- اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18/6/2023 يتم تشغيل قطار 775/774 (مرسى مطروح / القاهرة مطروح) أيام (الأحد - الثلاثاء - الخميس) بتركيب 8 عربات نوم، ومكيف إسباني أيام (الاثنين - الأربعاء - الجمعة) بتركيب 9 عربات مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحا.