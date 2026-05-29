شهد الطريق المار أمام قرية فينسيا التابعة لدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية حادثًا مأساويًا، بعدما سقطت سيارة ملاكي في بحر شبين الكوم، ما أسفر عن مصرع قائدها غرقًا.

بلاغ أمني وانتقال الأجهزة المختصة

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة داخل بحر شبين الكوم ووجود ضحية.

مصرع نجل طبيب بالمنوفية

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع الشاب عمر محمد طه حجر، نجل أحد الأطباء، إثر سقوط سيارته في المياه وغرقه قبل تمكن فرق الإنقاذ من إنقاذه.

نقل الجثمان للمستشفى

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، كما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة.

النيابة تبدأ التحقيق

أخطرت جهات التحقيق بالواقعة، وبدأت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، مع استكمال الإجراءات الخاصة باستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.