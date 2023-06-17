القاهرة 6:21 صباحا.. موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بجميع المحافظات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد ومواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023/1444 في مدن ومحافظات الجمهورية.

وقال المعهد، في بيان، إن يوم الأربعاء 28 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2023 فلكيا، على أن تكون وقفة عرفات فلكيًا يوم الثلاثاء 27 يونيو.

وأوضح المعهد، أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستكون بمدينة القاهرة في تمام الساعة 6:21 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأشار المعهد، إلى أن هلال شهر ذو الحجة سيولد يوم الأحد 29 ذي القعدة، 18 يونيو 2023، على أن تكون غرة ذي الحجة فلكيًا يوم الاثنين 19 يونيو.