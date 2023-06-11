ضبط أسلحة بيضاء ومخدرات مع 5 ركاب بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، 5 محاولات تهريب لمخدرات متنوعة وأسلحة بيضاء مع 5 ركاب فور وصولهم من روسيا والإمارات وفرنسا وإنجلترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة ايروفلوت القادمة من موسكو، استوقف أحمد عبد الرشيد مأمور الجمرك أحد الركاب (مصري الجنسية ) أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمود سعد الدين مأمور الجمرك تلاحظ له وجود جسم معدني داخل إحدى حقائب الراكب، وكلف عمرو الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ احمد فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن ضبط سيف معدني ذو نصل حاد، واثنين مطواة، وافاد تقرير الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

والمحاولة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته 5 عبوات بهم سجائر الكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا المخدر وكيسين شفافين بداخل كل واحد عشرين قطعة حلوي مخلوطة بنفس المخدر، تم الضبط بواسطة كل من أحمد خيري مأمور الجمرك وأحمد عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول.

والمحاولة الثالثة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي ، استوقف إسلام ماهر مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء خروجه من الصالة، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العزيز مأمور الجمرك وطاهر خفاجي مدير الإدارة، تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، وكلف عمرو العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٢٠ خنجر أشكال وأحجام متنوعة و ١٤ مطواة و "بلطة" ، افاد تقرير الحماية المدنية بالمطار انه محظور حيازتهم طبقا للقانون.

والمحاولة الرابعة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القادمة من باريس، استوقف محمود عبدالمطلب مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء خروجه من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عبدالله شحاته مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وكلف أحمد بسيوني مدير الحركة المشرف على الصالة أحمد فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن ضبط ١٨ شريطاً لعقار الترامادول المخدر باجمالي ١٥٨ قرصاً.

والمحاولة الخامسة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الحقائب المتخلفة، تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري كان وصل على الطائرة البريطانية القادمة من لندن بحوزته ٨ عبوات بهم سجائر الكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر، تم الضبط بواسطة كل من محمد صلاح كامل واسامة عبد العزيز مأمورا الجمرك بإدارة الفحص بالأشعة و محمد محمود و أحمد عبد السلام مأمورا الجمرك بإدارة التفتيش تحت اشراف تامر عادل مدير الحركة بمبني الركاب رقم ٢.

أمر مصطفي الجندي مدير الإدارة الأولى بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦١ ضد الراكب الأول، وأمر أسامة دياب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٢ ضد الراكب الثاني، وأمر صبحي ربيع مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٣ ضد الراكب الثالث، وأمر محمود عبدالنبي مدير الإدارة الأولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٤ ضد الراكب الرابع، وامر احمد عمر مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٥ ضد الراكب الخامس، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي ، وتم احالة الركاب الخمسه للنيابة لحيازتهم ممنوعات وفقا للقانون.