مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

بيراميدز

0 0
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الزمالك

0 0
21:30

حرس الحدود

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

0 0
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

بريست

1 0
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

بنتايج أساسياً.. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري المصري

كتب : نهي خورشيد

08:34 م 20/02/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (2)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (4)
  • عرض 15 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (1)
  • عرض 15 صورة
    محمود بنتايج
  • عرض 15 صورة
    محمود بنتايج
  • عرض 15 صورة
    محمود بنتايج
  • عرض 15 صورة
    محمود بنتايج
  • عرض 15 صورة
    بنتايك
  • عرض 15 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 15 صورة
    هدف بنتايك
  • عرض 15 صورة
    المغربي محمود بنتايك
  • عرض 15 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 15 صورة
    محمود بنتايك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة حرس الحدود والمقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان.

في خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إبراهيم.

في خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: عدي الدباغ، ناصر منسي، خوان بيزيرا.

وضمت قائمة البدلاء كلاً من: محمد صبحي، عمر جابر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، أحمد فتوح، أحمد ربيع، السيد أسامة، محمد السيد، أحمد شريف، وسيف الجزيري.

والجدير بالذكر أن مشاركة بنتايج اليوم أمام الحرس هي العودة بعد عودته لصفوف الزمالك، عقب انتهاء أزمة مستحقاته الأخيرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشكيل الزمالك الزمالك حرس الحدود الدوري المصري الممتاز محمود بنتايج معتمد جمال الزمالك ضد حرس الحدود

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد إمام لـ"مصراوي": "الكينج من أحلى الأعمال اللي عملتها والأكشن دايما
دراما و تليفزيون

محمد إمام لـ"مصراوي": "الكينج من أحلى الأعمال اللي عملتها والأكشن دايما
"نادرًا ما حد يضحك عليا" .. نجيب ساويرس: قسمت أملاكي على أولادي لهذا السبب
أخبار مصر

"نادرًا ما حد يضحك عليا" .. نجيب ساويرس: قسمت أملاكي على أولادي لهذا السبب

مفتي الجمهورية يوضح آلية تحديد قيمة الفدية والزكاة في رمضان 2026
أخبار مصر

مفتي الجمهورية يوضح آلية تحديد قيمة الفدية والزكاة في رمضان 2026
ملعقة طحينة على الإفطار.. كيف تؤثر على جسمك في رمضان؟
سفرة رمضان

ملعقة طحينة على الإفطار.. كيف تؤثر على جسمك في رمضان؟
الزمالك ضد حرس الحدود.. لحظة بلحظة 0-0
رياضة محلية

الزمالك ضد حرس الحدود.. لحظة بلحظة 0-0

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من التجمع إلى باسوس.. فيديوهان يهزان السوشيال في أول أيام رمضان وتحرك أمني عاجل
دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات