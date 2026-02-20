6 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الحرس الليلة في الدوري.. من هم؟

كشف معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة حرس الحدود والمقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان.

في خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إبراهيم.

في خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: عدي الدباغ، ناصر منسي، خوان بيزيرا.

وضمت قائمة البدلاء كلاً من: محمد صبحي، عمر جابر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، أحمد فتوح، أحمد ربيع، السيد أسامة، محمد السيد، أحمد شريف، وسيف الجزيري.

والجدير بالذكر أن مشاركة بنتايج اليوم أمام الحرس هي العودة بعد عودته لصفوف الزمالك، عقب انتهاء أزمة مستحقاته الأخيرة.