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الأرصاد: تكاثر السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق الآن

11:45 م الخميس 01 يونيو 2023
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كتب –يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية ومناطق من غرب الدلتا والوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر مما يؤدي إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة، أن هذه الأجواء تستمر حتى يوم غد الجمعة، لافتة إلى ظهور الأتربة باللون الوردي كما هي موضحة في صورة القمر الصناعي.

ووجهت الهيئة، بعض النصائح التي يجب اتخاذها عند نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وذلك على النحو التالي:

- السير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

- مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء في المنزال.

- يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.

- تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.

- يجب القيادة بحذر على الطرق، خصوصا الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

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