رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الإثنين 29 مايو 2023 إلى السبت 03 يونيو 2023.

وأكدت الهيئة أنه يوجد طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره علي السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

الإثنين 29 مايو 2023:

- نشاط ريـاح على مناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 30% تقريبا.

الثلاثاء 30 مايو 2023

- نشاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. ة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- أمطار خفيف تكون رعدية أحيا بنسبة حدوث 20% تقريبا.

الأربعاء 31 مايو 2023:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الخميس 01 يونيو 2023:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الجمعة 02 يونيو والسبت 03 يونيو 2023

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.