الطقس الآن.. تحسن نسبي في القاهرة واستمرار العاصفة في هذه المناطق
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كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية️، تشير إلى تحسن نسبي في الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
وأضافت الهيئة، أن فرص سقوط الأمطار انحصرت خاصة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، التي كانت خفيفة إلى متوسطة.
وأوضحت الهيئة، أنه مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
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