بعد الأتربة والرياح.. صور توضح حالة الطقس بالقاهرة
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كتب- يوسف عفيفي:
تصوير - علاء أحمد:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن نسبي في الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
وأضافت الهيئة، أن هناك انحسارا لفرص سقوط الأمطار على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد وجنوب سيناء تكون خفيفة إلى متوسطة.
وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
ورصدت عدسة "مصراوي" أحدث صور لحالة الطقس في منطقتي الزمالك ووسط البلاد بالقاهرة.
سوق مصراوى
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