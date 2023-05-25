طقس 72 ساعة.. 4 ظواهر جوية مسيطرة على مستوى الجمهورية

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 26 مايو إلى الأحد 28 مايو 2023.

ويسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

الجمعة 26 مايو

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون رعدية أحياناً، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

السبت 27 مايو

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40:30% تقريبا: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ورعدية أحياناً وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الأحد 28 مايو

نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 40:30% تقريبا: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.