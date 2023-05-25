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BBC

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

10:25 م الخميس 25 مايو 2023
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة على أغلب أنحاء الجمهورية، غدا الجمعة 26 مايو 2023.

ويسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، تشهد فرص أمطار ضعيفة إلى خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة وذلك بنسبة حدوث 20%، مع رياح معتدلة وغيوم جزئية.

وأشارت إلى أن السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تشهد أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة بنسب حدوث 30%، مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية والصحراء الغربية.

كما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% مع رياح معتدلة وغيوم جزئية، بالإضافة إلى أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% ورياح معتدلة وغيوم جزئية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت أن شمال الصعيد، تشهد أيضا، فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% مع رياح معتدلة وغيوم جزيئة، كما تشهد مناطق جنوب الصعيد أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وغيوم جزئية.

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج (2.5 : 2) متر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج بين (1.75 : 1.25) متر

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري العظمى 33 درجة والصغرى 23، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري العظمى 30 والصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة العظمى 31 والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 والصغرى 26 درجة، وشمال الصعيد العظمى 37 والصغرى 23 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 43 والصغرى 27 درجة.

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سوق مصراوى

الطقس رياح مثيرة للأتربة الأرصاد درجات الحرارة

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