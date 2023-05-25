نقيب الأشراف يثمن دعوة الصلاة على النبي: تحل بها البركة
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
أكد السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، أن الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم) في قلب ووجدان وروح كل مسلم محب لدينه ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
وأضاف في بيان له اليوم، أن دعوة وزارة الأوقاف إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمساجد عقب صلاة الجمعة غدا، تعبير عن مدى حبنا لخير الأنام وخير خلق الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي من أفضل الذِّكر وأقرب القربات، وأعظم الطاعات، وبها تحل البركة.
وثمن نقيب السادة الأشراف، دعوة وزارة الأوقاف إلى الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمساجد بالتزامن مع تخصيص خطبة الجمعة عن "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم".
فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
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