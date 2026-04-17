إعلان

توقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم خلال ساعات

كتب : محمد أبو بكر

04:21 م 17/04/2026

تأشيرة الزيارة لأداء العمرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن توقف وانتهاء موسم العمرة 2026 رسميًا خلال ساعات بعد إيقاف السعودية إصدار التأشيرات.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن تأشيرات العمرة سيتوقف إصدارها رسميًا اعتبارًا من غدًا السبت الموافق 18 أبريل 2026.

وبين عضو غرفة شركات السياحة، أن إيقاف تأشيرات العمرة يأتي نتيجة تخوف السعودية من رغبات بعض المعتمرين الاستمرار لأداء مناسك الحج بشكل غير نظامي.

وأوضح أن موسم العمرة لعام 1447 هجريًا يُعد من أطول مواسم العمرة التي شهدتها السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن الرحلات استمرت لنحو عشرة أشهر متواصلة، بعدما انطلقت في يوليو من العام الماضي واستمرت حتى أبريل الجاري.

وتابع: موسم العمرة الحالي يُختتم رسميًا غدًا السبت المقبل الموافق 18 أبريل 2026، مشيرًا إلى أن الموسم اختلف عن الأعوام السابقة سواء من حيث حجم الإقبال أو عدد شركات السياحة المشاركة في تنظيم الرحلات.

أشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن عدد الشركات المنظمة لرحلات العمرة خلال موسم 1447 هجريًا تجاوز ألف شركة سياحية، بزيادة تزيد على 200 شركة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح محمد عابد أن ارتفاع عدد الشركات المشاركة أسهم في خلق حالة من المنافسة القوية بينها لتقديم برامج متنوعة وخدمات أفضل بأسعار مناسبة، وهو ما انعكس على زيادة إقبال المواطنين على السفر لأداء العمرة خلال الموسم الحالي.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أن غدًا السبت هو آخر موعد لعودة المعتمرين خلال موسم العمرة لعام 1447 هجريًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تأشيرات العمرة موسم العمرة 2026 الحج والعمرة السعودية شركات السياحة

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

