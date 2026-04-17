ما مصير منحة التموين 2026 حال فقدان البطاقة؟.. التموين توضح

كتب : محمد أبو بكر

03:28 م 17/04/2026

بطاقة التموين

يهتم عدد كبير المواطنين، بالبحث عن مصير الدعم عند فقدان بطاقة التموين خلال فترة صرف منحة التموين 2026.

ما مصير منحة التموين 2026 حال فقدان البطاقة؟

أكدت وزارة التموين أن هناك إجراءات واضحة وسريعة تضمن استعادة الخدمة دون فقدان أي مستحقات.

وبحسب وزارة التموين، فإن المواطن حال فقدان البطاقة يمكنه الدخول مباشرة إلى منصة "بوابة مصر الرقمية" لإنشاء حساب شخصي جديد، ثم إدخال البيانات المطلوبة لاستخراج بطاقة بدل فاقد.

وتتضمن خطوات إصدار بطاقة تموين بدل فاقد، الدخول على منصة مصر الرقمية، ثم إنشاء حساب أو تسجيل الدخول، يلي ذلك إدخال البيانات الشخصية بدقة، وأخيرًا تقديم طلب إصدار البطاقة الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة استخراج البطاقة الجديدة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا، وبعدها يتمكن المواطن من صرف السلع التموينية والدعم بشكل طبيعي دون أي تعطيل.

وطمأنت الوزارة، المواطنين، فيما يتعلق بالمنح التموينية، بأن فقدان البطاقة لا يؤدي إلى ضياع الدعم، حيث يتم ترحيل المستحقات تلقائيًا ويمكن صرفها لاحقًا دون خسارة.

وأضافت أن أي منحة لم يتم صرفها خلال الفترة المحددة يتم ترحيلها حتى شهر يوليو، بما يضمن حصول المواطنين على مستحقاتهم كاملة في الوقت المناسب.

وشددت وزارة التموين على عدم القلق عند فقدان البطاقة، مؤكدة أن المنظومة الإلكترونية تحافظ على حقوق المواطنين وتوفر حلولًا رقمية سهلة وسريعة لاستعادة الخدمة وضمان استمرار الدعم.

بطاقة التموين بدل فاقد وزارة التموين دعم التموين مصر الرقمية خدمات حكومية منحة التموين 2026

