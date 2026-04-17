وفاة شاب صدمه قطار في أشمون.. وجنازة مهيبة بمسقط رأسه

كتب : أحمد الباهي

05:46 م 17/04/2026

ضحية قطار الحلواصي بالمنوفية

شيّع أهالي قرية منيل جويدة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، جثمان الشاب مصطفى رشاد، عقب صلاة العصر، في مشهد خيّم عليه الحزن والبكاء، بعد مصرعه في حادث أليم أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

تفاصيل الحادث

تعرض الشاب لحادث اصطدام بقطار أثناء مروره على شريط السكة الحديد بقرية الحلواصي بدائرة مركز أشمون، ما أسفر عن وفاته في الحال.
وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام تحت تصرف الجهات المختصة، التي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة.

إنهاء الإجراءات

أنهت أسرة الشاب استخراج تصاريح الدفن عقب الانتهاء من الإجراءات الرسمية، وتسلمت الجثمان لدفنه بمقابر الأسرة في قرية منيل جويدة، وسط حضور كبير من الأهالي والأقارب.

حالة من الحزن

سادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، الذين حرصوا على المشاركة في تشييع الجثمان، مسترجعين سيرة الشاب بين الجميع، فيما دعا الأهالي له بالرحمة والمغفرة، وأن يُلهم أسرته الصبر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

