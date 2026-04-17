أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات في عدد من المناطق.

وكشفت "الجيزة"، بحسب بيان لها، عن قطع المياه لمدة 8 ساعات بعدد من المناطق في جنوب المحافظة والعمرانية وفيصل والهرم، وذلك في إطار تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وصلات ومحابس خط مياه بقطر 1000 مم داخل غرفة المحابس بمحيط محطة مترو أم المصريين.

وأوضحت المحافظة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه اعتبارًا من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة الموافق 24/4/2026 وحتى الساعة 8 صباح يوم السبت الموافق 25/4/2026، لتمكين الشركة من الانتهاء من الأعمال المطلوبة.

وأشارت شركة مياه الشرب إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع تشمل شارع البحر الأعظم ومتفرعاته حتى ميدان الجيزة ومتفرعاته، ومنطقة المنيب، ومنطقة الكونيسة حتى عزبة البكباشي، ومناطق العمرانية وفيصل والهرم وكفر طهرمس وكعابيش والرماية والمنشية وكفر غطاطي والسيسي والمطبعة واللبيني.

ووجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال القطع دون تأخير، مع توفير سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة عند الطلب من خلال الاتصال برقم الطوارئ 125، مناشدًا المواطنين تدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.

وفي سياق متصل، نوهت محافظة الجيزة، بأنه سيتم قطع مياه الشرب بمنطقة الغنامية ببشتيل في إطار تنفيذ أعمال التطهير الجارية بخطوط الصرف الصحي لتحسين الحالة العامة للمنطقة التي تعاني من تكرار الطفوحات.

وأوضحت أن قطع المياه سيبدأ من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 17/4/2026 وحتى الساعة 2 ظهر يوم السبت الموافق 18/4/2026، مشيرة إلى أن الشوارع المتأثرة تشمل شارع الحرية يمين وشمال، وشارع الغنامية، وشارع جمال عبد الناصر، وشارع المسابك.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وتقليص مدة الأعمال قدر الإمكان، مع إعادة ضخ المياه فور الانتهاء، كما كلف شركة مياه الشرب بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب للمواطنين عند الطلب عبر الخط الساخن 125.