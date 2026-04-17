بدأ توافد جماهير الزمالك من جميع المحافظات، في طريقهم إلى ستاد القاهرة الدولي، قبل مباراة الفريق المرتقبة بالكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

يحل شباب بلوزداد الجزائري ضيفا على الزمالك، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، إطار منافسات إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الزمالك مباراة الإياب متفوقا على شباب بلوزداد، بفضل الهدف الوحيد الذي سجله خوان بيزيرا، في مباراة الإياب التي أقيمت نيلسون مانديلا بالجزائري.

توافد جماهير الزمالك من كافة المحافظات

بدأ توافد جماهير الزمالك من المحافظات، منذ فجر اليوم الجمعة، وشارك بعض هؤلاء الجماهير صورهم من أمام محطات القطار، في طريقهم إلى ستاد القاهرة.

ووافق الأمن على زيادة عدد جماهير الزمالك في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، لتصل إلى 45,400 مشجع.

