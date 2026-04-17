تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندسة هويدا النوبي، رئيس هيئة المساحة، بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المساحة ومحافظة دمياط لحصر وميكنة أراضي الدولة بالمحافظة، حيث تم توقيع البروتوكول بين الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، والمهندسة هويدا النوبي رئيس هيئة المساحة.

وصرح الدكتور "سويلم"، بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار رؤية الدولة الهادفة لمنع التعديات على أملاك الدولة وتحقيق الصالح العام، من خلال تنفيذ مشروع متكامل ودقيق لحصر أملاك الدولة داخل نطاق المحافظة باستخدام أحدث الأساليب العلمية والمساحية.

وأكد وزير الري، أهمية هذا البروتوكول في دعم جهود الدولة للحفاظ على أملاكها وتعظيم الاستفادة منها، مشيدًا بالدور الذي تقوم به هيئة المساحة في توظيف خبراتها وإمكاناتها الفنية لتنفيذ مشروعات الحصر والميكنة وفقًا لأعلى المعايير وفي التوقيتات الزمنية المحددة، بما يواكب توجه الوزارة نحو التحول الرقمي كأحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0.

ويتضمن المشروع تنفيذ الحصر المكتبي الشامل ومقارنته بسجلات الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة، إلى جانب ميكنة كافة البيانات الناتجة عن أعمال الحصر، بما يسهم في منع أي محاولات للتلاعب بهذه البيانات وضمان الحفاظ عليها، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تدعم متخذي القرار.

ويُعد هذا البروتوكول أحد بروتوكولات التعاون التي يتم توقيعها بين هيئة المساحة والمحافظات المختلفة في مجال حصر وميكنة أراضي الدولة، حيث ستقوم الهيئة بموجب الاتفاق بتقديم الدعم الفني اللازم، وتدريب العاملين بالمحافظة على استخدام حزمة من برامج نظم المعلومات الجغرافية، بما يعزز كفاءة إدارة ملف أراضي الدولة.