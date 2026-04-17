المستعمل البديل الأقوى.. أسعار 5 سيارات منتشرة في السوق المصري

في ظل الارتفاعات المتتالية التي يشهدها سوق السيارات الجديدة في مصر خلال 2026، اتجهت شريحة كبيرة من المستهلكين إلى سوق السيارات المستعملة كخيار بديل وأكثر واقعية، خاصة مع الفارق الكبير في الأسعار بين الزيرو والمستعمل.

ومع استمرار موجة الغلاء، أصبح المستعمل هو الحل الأول لعدد كبير من المشترين سواء للشباب أو الأسر الباحثة عن سيارة اقتصادية.

أسعار أبرز 5 سيارات مستعملة بمصر:

نيسان صني

تعد نيسان صني واحدة من أكثر السيارات انتشارًا في مصر، ويتراوح سعرها في سوق المستعمل حاليًا بين 380 ألف جنيه لموديلات 2013، ويصل إلى حوالي 780 ألف جنيه لموديلات 2024 حسب الحالة والفئة.



هيونداي إلنترا HD

تعتبر إلنترا HD من أكثر السيارات انتشارًا في الشارع المصري، ويتراوح سعرها بين 400 ألف جنيه لموديلات 2009، ويصل إلى حوالي 750 ألف جنيه لموديلات 2020، وتتميز بسهولة صيانتها وتوافر قطع غيارها بشكل كبير في السوق المصري.

كيا سيراتو

تحظى كيا سيراتو بشعبية كبيرة بين فئة الشباب، ويتراوح سعرها في سوق المستعمل بين 450 ألف إلى 900 ألف جنيه حسب الحالة موديلات 2010 حتى 2020.



ميتسوبيشي لانسر

ما زالت ميتسوبيشي لانسر " بومة" من السيارات المطلوبة في السوق المصري رغم توقف إنتاجها، ويتراوح سعرها بين 400 ألف إلى 700 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس

تظل شيفروليه لانوس الأرخص والأكثر انتشارًا في فئة السيارات الاقتصادية، ويتراوح سعرها بين 220 ألف إلى 380 ألف جنيه حسب الحالة، وتعتبر خيارًا مناسبًا للمبتدئين أو للاستخدام داخل المدن فقط.

اقرأ أيضًا:

كايي E5 تدخل المنافسة بقوة أمام بايك U5 Plus بالسوق المصري.. من يتفوق؟

ارتفاع أسعار 24 سيارة في السوق المصري في أقل من أسبوع بالشهر الجاري

الحرب ترفع الأسعار.. وهذه السيارات تخالف الاتجاه بتخفيضات جديدة بالسوق المصري