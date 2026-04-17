أتربة وأمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

كتب : محمد أبو بكر

04:13 م 17/04/2026
    عاصفة ترابية (17)
    عاصفة ترابية (16)
    عاصفة ترابية (15)
    عاصفة ترابية (13)
    عاصفة ترابية (14)
    عاصفة ترابية (12)
    عاصفة ترابية (11)
    عاصفة ترابية (9)
    عاصفة ترابية (10)
    عاصفة ترابية (8)
    عاصفة ترابية (7)
    عاصفة ترابية (6)
    عاصفة ترابية (4)
    عاصفة ترابية (5)
    عاصفة ترابية (3)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، محذرة من تأثر البلاد بكتلة جديدة من الأتربة تمتد إلى عدد من المناطق.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، الجمعة، أن هذه الكتلة من الأتربة تؤثر على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، إلى جانب أجزاء من القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

وأشارت إلى أن الأتربة المثارة تتسبب في استمرار تدهور مستوى الرؤية الأفقية، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، ما يزيد من الإحساس بالأجواء المغبرة.

وأكدت الهيئة، استمرار الطقس الحار على معظم المناطق، رغم نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع توقعات باستمرار هذه الأجواء حتى نهاية اليوم.

كما لفتت إلى ظهور سحب على مناطق من أقصى غرب البلاد، قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع تقدم الوقت، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

حالة الطقس اليوم الأرصاد الجوية مصر عاصفة ترابية مصر رياح مثيرة للأتربة

