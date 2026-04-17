هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحيفة نيويورك تايمز وقناة "سي إن إن" الأمريكية، منتقدًا أدائهما الإعلامي.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الجمعة، إن صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، وقناة سي إن إن المزيفة، وغيرهما، لا يعرفون ماذا يفعلون.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن هذه الوسائل "تبحث بيأس عن سبب لانتقادي بشأن الوضع الإيراني، لكنها لا تجد"، متسائلًا: "لماذا لا يقولون، في الوقت المناسب، أحسنت يا سيادة الرئيس، ويبدأون باستعادة مصداقيتهم؟".