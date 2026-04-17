إعلان

ترامب يهاجم نيويورك تايمز وسي إن إن: لا يعرفون ماذا يفعلون

كتب : وكالات

05:39 م 17/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحيفة نيويورك تايمز وقناة "سي إن إن" الأمريكية، منتقدًا أدائهما الإعلامي.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الجمعة، إن صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، وقناة سي إن إن المزيفة، وغيرهما، لا يعرفون ماذا يفعلون.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن هذه الوسائل "تبحث بيأس عن سبب لانتقادي بشأن الوضع الإيراني، لكنها لا تجد"، متسائلًا: "لماذا لا يقولون، في الوقت المناسب، أحسنت يا سيادة الرئيس، ويبدأون باستعادة مصداقيتهم؟".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان