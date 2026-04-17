تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، ووجهت بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم لتجمع وادي سعال بمدينة سانت كاترين، وذلك عقب تعرض المنطقة لسيول أدت إلى تضرر مساحات من الأراضي الزراعية.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، حيث تحركت لجنة الإغاثة ميدانيًا لمعاينة الموقف وتقييم حجم الخسائر وحصر الأضرار تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد أن فرق الإغاثة تواصل أعمالها لحصر الأضرار بشكل سريع، مع تقديم المساعدات والدعم اللازم للأسر المتضررة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، إلى جانب استمرار المتابعة الميدانية لضمان سرعة الاستجابة.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت في وقت سابق برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال يومي 16 و17 أبريل 2026، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالوزارة، وربطها على مدار الساعة بغرف العمليات في المحافظات لمتابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي طارئ.

كان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه بتقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي لتجمع "وادي سعال" بمدينة سانت كاترين، وذلك في أعقاب موجة السيول التي تعرضت لها المنطقة وأدت لتضرر أجزاء من الأراضي الزراعية.

