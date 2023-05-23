قضايا التشغيل.. 14 وزير عمل يُلقون كلماتهم في مؤتمر العمل العربي

كتب- يوسف عفيفي:

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر العمل العربي في دورته 49، الذي تستضيفه القاهرة من 22 مايو الجاري إلى 29، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يشارك في المؤتمر وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.الأخبار المتعلقة

وألقى 14 وزير للعمل وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال ورؤساء الوفود كلمات تعليقا على تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية "الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل" ورؤيتهم حوله.

وعقدت اليوم 7 لجان أعمالها وهي اللجان المالية، وتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، والذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديد، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها، والعضوية، والصياغة، والتنظيمة، لمناقشة الموضوعات المعروضة على جدول أعمالها.

كما عقدت اجتماعات الفرق الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال اجتماعاتها للتنسيق في الأعمال المعروض على جدول أعمال المؤتمر.

وناقشت الجلسات تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2022 ) وملاحقه، والنظر في قرارات وتوصيات مجلس الإدارة وملاحقه، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق الدورة الثامنة والأربعون لمؤتمر العمل العربي (2022) ومتابعة مناقشة تقرير المدير العام.

شهد اليوم الأول الجلسة الافتتاحية بعرض فيلم تسجيلي عن نشاط منظمة العمل العربية، حيث تم القى كلمة لكلاً من مدير عام منظمة العمل العربية السيد فايز المطيري، ومحمد عبدالله السالم أحمدوا الٱمين العام للوظيفة العمومية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية،رئيس المؤتمر، وأحمد الأسدي وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي، رئيس مجلس الإدارة، والوزير المفوض محمد خير ممثل الٱمين العام لجامعة الدول العربية، كما ألقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي راعي المؤتمر أكد خلالها على دعم مصر لكل عمل عربي مشترك.

اقرأ أيضًا:

تعيين الدكتور طارق شوقي في منصب جديد- تفاصيل

قانون العمل الجديد.. زيادة الرواتب وتقليل ساعات العمل بالقطاع الخاص

تحذير ووقاية.. "تاج الدين" يفسر بيان الصحة العالمية بشأن وباء جديد يهدد العالم