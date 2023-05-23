رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وخلال المقابلة، أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الأخوة وأواصر التعاون التي تربط مصر وقطر، معربا عن اعتزازه بالزيارة التي أجراها للدوحة مؤخرا على رأس وفد وزاري لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والتقى خلالها بسمو الأمير تميم بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر الشقيقة، ونقل إلى سموه تحيات أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبها، أعربت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية عن سعادتها بزيارة مصر للمشاركة في فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية».

كما أشادت بالتعاون القائم مع وزارة التضامن الاجتماعي في المجالات محل الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء استعراض ملفات التعاون بين الوزارتين المصرية والقطرية، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.​