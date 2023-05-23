«محلية النواب» توافق على موازنة وزارة التنمية المحلية
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2023/2024، وذلك بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باعتماد مبلغ الـ10 ملايين جنيه لقطاع التدريب بالوزارة.
وكانت لجنة الإدارة المحلية طلبت زيادة مخصصات معهد سقارة للتدريب، وزيادة موازنة قطاع التفتيش والمتابعة للوزارة، لتمكينه من أداء دوره ومهامه.
وتتناول اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، مناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ومناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، لدواوين عموم المحافظات، ومناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص محافظتي (القاهرة – الجيزة).
سوق مصراوى
-
أحدث موضة في ألوان ملابس النساء لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 89 جنيهاتفاصيل
-
أفضل منتجات "لانش بوكس" تبدأ من 125 جنيهاتفاصيل
-
أحدث الملابس العصرية للنساء لصيف 2023تفاصيل
-
أفضل أثاث من البلاستيك لتجديد الشرفة أو الحديقة تبدأ من 360 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مضرب وصاعق للذباب 2023 يبدأ من 150 جنيهاتفاصيل
-
أسعار شنط السفر لو رايح مصيف.. تبدأ من 600 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: