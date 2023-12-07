الانتخابات الرئاسية.. محافظ أسوان يتأكد من جاهزية اللجان

أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، عددا من اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين والناخبات، فى العرس الديمقراطى، الذى سيتم إجراؤه أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر الجارى، والتأكيد على خروجه بالشكل الذى يليق بمصرنا الحبيبة لنتباهى ونفتخر بهذا الإستحقاق الدستوري.

وشملت جولة المحافظ تفقد لجان مدارس شجرة الدر الإبتدائية، وأبطال أكتوبر الإبتدائية، ومحمد منير الإبتدائية، وأسوان الثانوية التجريبية للبنات، والعقاد الثانوية العسكرية للبنين، والتى تأتى ضمن 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية تضم أيضاً 12 لجنة للوافدين بكافة مقرات المراكز واللجان الإنتخابية العامة والفرعية بمختلف المراكز والمدن.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة توفير كافة الخدمات اللوجستية من مولدات الكهرباء والإتصالات ومقاعد الإنتظار والمظلات ومبردات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها داخل وخارج المقار الانتخابية، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية لتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان، فضلاً عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الإنتخابى، وتجهيز القاعات المخصصة لصناديق الإقتراع بشكل جمالي وحضاري.

وكلف محافظ أسوان بوضع خطة للاستعانة بأتوبيسات الجامعة والشركات لنقل الوافدين، علاوة على توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الإنتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها، وأيضاً توفير مقاعد متحركة لذوى الهمم وكبار السن أمام اللجان.

كما أعطى أشرف عطية توجيهاته بتفعيل مركز السيطرة والسلامة العامة وربطه بغرف عمليات مديرية الأمن والمحكمة والوحدات المحلية للمتابعة اللحظية للعملية الانتخابية ، والعمل على التدخل السريع.

مؤكداً على يتوازى ذلك مع تحقيق التأمين الكامل للجان الإنتخابية ضد الحرائق وتوفير المولدات الكهربائية الاحتياطية تحسباً لحدوث أى انقطاع للتيار الكهربائى أثناء عملية الإقتراع والفرز ، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات للتعامل مع أى حالات طارئة

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