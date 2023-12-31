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فواتير الكهرباء الخاطئة.. إجراءات "الكهرباء" لخفض معدلات شكاوى القراءات

01:15 م الأحد 31 ديسمبر 2023

فواتير الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:

أعلنت الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر عبر "فيسبوك"، الخطوات التي تتخذها شركات توزيع الكهرباء؛ لخفض معدلات شكاوى القراءات والفواتير الخاطئة، بناءً على تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، من خلال استخدام تطبيق "برنامج القراءة الموحد" لعداد الكهرباء.

وسائل تلقي شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء

أتاحت وزارة الكهرباء عددًا من الآليات للتواصل مع المشتركين، بجميع فروع الشركة؛ لبحث الشكاوى الخاصة بفواتير الاستهلاك، عن شهر يناير 2024، وإجراء المعاينة اللازمة للتأكُّد من الأحمال والتعديل في حالة وجود خطأ، والرد على المشترك بحد أقصى 48 ساعة عن طريق خدمة "واتس آب"، أو مركز الشكاوى أو رقم 121.

كيفية تقديم شكاوى الكهرباء عن شهر يناير 2024

يمكن للمشتركين التقدم بشكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء أيضًا، من خلال اتباع الآتي:

- التوجه إلى مقر الجهاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة، خلف نادي السكة مدینة نصر.

- أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز هنا.

- أو من خلال البرید ص.ب. 73 -بانوراما أكتوبر- رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- أو عبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org، أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، أو الاتصال على التلیفون رقم 23421475 داخلي 154.

فواتير الكهرباء الكهرباء شكاوى القراءات القابضة لكهرباء مصر

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