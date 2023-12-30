إعلان

BBC

رئيس الطائفة الكلدانية يطالب بتحديد 25 ديسمبر إجازة رسمية

04:00 ص السبت 30 ديسمبر 2023

رئيس الطائفة الكلدانية يستقبل وزيرة الهجرة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:
استقبل الخورأسقف بولس ساتي، رئيس الطائفة الكلدانية بمصر، السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك بمقر المطرانية.
وشاركت الوزيرة في قداس عيد الميلاد الصباحي، وخلال اللقاء، أشاد الخورأسقف بولس ساتي، بدور مصر الريادي، فيما يخص شؤون المصريين في الخارج، حيث يلمس الجميع حرص الحكومة على توفير كافة الخدمات للمصريين في العالم، الذين بدورهم يظهرون وجه مصر المشع للعالم.
وتمنى الخورأسقف بولس ساتي، إيصال مطلب الكنيسة الكاثوليكية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لجعل يوم الخامس والعشرين من ديسمبر، عطلة رسمية في البلاد.
وعقب القداس الإلهي، توجهت الوزيرة، والوفد الزائر، إلى قاعة البطاركة، بالمطرانية وتبادلت أطراف الحديث مع جميع الحاضرين,
وبهذه المناسبة، أهدى الخورأسقف، نسخة من مخطوطة كلدانية تعود للقرن الثالث عشر الميلادي، إلى وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

الطائفة الكلدانية بولس ساتي سها جندي وزيرة الهجرة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حسام موافي يكشف علاقة غدة الكلى بضبط الانفعال والسيطرة على الأعصاب

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

مصراوي يحتل مركزين بالقائمة القصيرة لجائزة "True Story Award" العالمية