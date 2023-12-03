إقبال كبير للمصريين بالخارج على التصويت في آخر أيام انتخابات الرئاسة - فيديو وصور

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، رصدها لإقبال المصريين بالخارج على لجان الاقتراع في أستراليا والأردن وجنوب إفريقيا والكويت والإمارات وأستراليا ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر عدد من المصريين في بعض الدول وهم يرددون الأغاني الوطنية في حالة من البهجة والفرح.

وتواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 عملها لليوم الثالث والأخير، اليوم الأحد، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إن الغرفة رصدت أمس السبت، في ثاني أيام تصويت المصريين في الخارج، إقبالًا كبيرًا وحاشدًا من الناخبين بمعدلات تساوي أضعاف المشاركة في اليوم الأول خاصة في السعودية والكويت والإمارات وعُمان وقطر والبحرين والأردن، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وروسيا وكافة الدول الأوروبية بسبب عطلة نهاية الأسبوع لديهم، علاوة على المغرب وتونس وتركيا ولبنان والجزائر والعراق وجنوب أفريقيا وكينيا والسنغال والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا، مما يدعو للشعور بالفخر والاعتزاز بروحهم الوطنية.

ويُجرى تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات في أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023 في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، كما تم تخصيص وسائل مختلفة للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:

0220543411

أو على الرقم:

0220543415

فيسبوك: وزارة الهجرة المصرية – Egyptian Ministry of Emigration

البريد الإلكتروني: egyptiansabroad@emigration.gov.eg

واتساب رقم:

01004114672

01069613755