الطقس.. "الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء بداية من هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع اليوم وغدا أعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالي درجة إلى درجتين، وزيادة في مستوي سطوع أشعة الشمس؛ بسبب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت "غانم"، لـ"مصراوي"، في تصريحات خاصة، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبري تكون 25 درجة مئوية، وحالة الطقس خلال فترة النهار تكون طقس خريفي مائل للحرارة خاصة تحت أشعة الشمس، وفي الظل وعلى مدار اليوم، تكون الأجواء لطيفة تمامًا خاصة على المحافظات الشمالية، وحارة في المناطق الجنوبية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه في فترات الليل تنخفض قيم درجات الحرارة؛ نتيجة غياب أشعة الشمس، ويكون الانخفاض ملحوظ بشكل أكبر، خلال فترات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكرة، وتصل درجات الحرارة الصغرى ببعض المناطق خلال فترات الليل لـ10 درجات مئوية، خاصة في محافظات شمال الصعيد، وأقل من 10 درجات مئوية في وسط سيناء.

وأشارت غانم، إلى أن الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير، هي الشبورة المائية، والتي تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والمسطحات المائية، وتصل إلى حد الضباب ببعض المناطق، بالإضافة إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

ولفتت إلى أن فرص الأمطار اليوم خفيفة ومتواجدة في حلايب وشلاتين وأقصى جنوب البلاد، وغدًا تكون متواجدة على سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابعت عضو المركز الإعلامي، أنه بدءًا من الثلاثاء القادم، تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، مما يؤدي إلى انخفاض في قيم درجات الحرارة، وفرص لأمطار خفيفة على المناطق الساحلية، واستمرارها على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، ويستمر انخفاض الحرارة حتى مطلع الثلاثاء القادم، مع استمرار فرص الأمطار.

وأكملت غانم، أن الأجواء تكون مستقرة خلال هذا الأسبوع بشكل كبير، وفرص الأمطار تكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، ويستمر انخفاض الحرارة منذ الثلاثاء القادم وحتى مطلع الأسبوع القادم.

وحذرت عضو الأرصاد، موضحة أنه يجب على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات الليل والصباح الباكر.

كما حذرت غانم، قائدي السيارات، من الحذر أثناء القيادة خلال فترة تكون الشبورة وأن تكون بهدوء تام، مع اتباع تعليمات المرور.

اقرأ أيضًا:

خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم

السر في الريال.. "السياحة": أسعار الحج لم تتغير منذ عام 2015

أسعار جدية الحجز لبرامج الحج السياحى موسم 1445هـ