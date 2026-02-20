أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، أن من لا يستطيع قراءة القرآن بسبب مرض أو عجز تعليمي له أجر عظيم إذا استمع إليه بنية صادقة، مشيرًا إلى أن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وأن الاستماع يحقق الأجر ذاته الذي يناله القارئ.

وقال المفتي خلال برنامج "اسأل المفتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن قارئ القرآن الذي يتتعتع ويجد صعوبة في النطق له أجران: أجر القراءة وأجر الاجتهاد، موضحًا أن الاستماع للقرآن عبر إذاعة القرآن الكريم أو الهاتف يمنح نفس الثواب، لأن الله ينظر إلى النية والحرص على الارتباط بكتابه.

وأضاف أن تصفح المصحف بالنظر فقط يُعد من وسائل نيل الثواب، مؤكدًا أن من تعذر عليه القراءة أو النظر يكفيه الاستماع، وأن الله سبحانه وتعالى كريم يجازي العبد على نيته الصادقة وحرصه رغم الظروف الصعبة.

وتابع أن دار الإفتاء المصرية تعتمد مبدأ التيسير، وتحرص على رفع المشقة عن المسلمين من خلال فتاوى تقربهم من رحمة الله، مشيرًا إلى أن السيدة التي اتصلت تعبر عن رغبتها في نيل ثواب القراءة رغم عجزها لها أجر عظيم على نيتها وحدها.

وأكد المفتي أن الله يثيب على النية والعمل بما هو متاح، داعيًا المسلمين إلى الارتباط بكتاب الله بكل السبل المتاحة، سواء قراءة أو استماع أو نظر، لأن الثواب مرتبط بالقلب والإخلاص لا بالقدرة الجسدية فقط.