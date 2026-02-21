إعلان

العمل توفر فرص عمل لـ75 شابًا من ذوي الهمم بالقاهرة- (صور)

كتب : محمد أبو بكر

03:00 ص 21/02/2026
قال بيان صادر عن وزارة العمل، إن مديرية عمل القاهرة استقبلت 75 شابًا من ذوي الهمم لتسليمهم عقود عمل لائقة عبر شركة International Business Services (IBS)، ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة وتعزيز دمج هذه الفئة في سوق العمل.

وتأتي هذه المبادرة، بحسب بيان وزارة العمل، الجمعة، في إطار أحكام قانون العمل رقم 10 لسنة 2018 والقرارات الوزارية المنفذة له، ضمن مساعي الوزارة ومكاتب العمل لتوفير فرص عمل عادلة ومتنوعة لجميع المواطنين.

وأكد سيد شرقاوي، مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن المبادرة تعكس حرص الوزارة على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع لمطالبهم، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل رؤية الوزير من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى فتح آفاق جديدة في سوق العمل وتمكين ذوي الهمم اقتصاديًا واجتماعيًا.

وجرى تسليم العقود بمقر المديرية بحضور إسلام أحمد، وكيل المديرية، إلى جانب ممثلي شركة IBS إبراهيم عاشور ومصطفى محمد السيد، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص لدعم دمج ذوي الهمم في الحياة الاقتصادية والمجتمعية.

