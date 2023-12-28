محافظ القاهرة يتابع جهود شفط تجمعات مياه الأمطار - صور

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بأحياء القاهرة للإشراف على جهود الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسهيل حركة المواطنين والسيارات بالشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق.

رافق المحافظ في جولته، المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا، مشيرا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة على أنه تم رفع درجة الاستعداد مبكرًا للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس.

كما شدد محافظ القاهرة على المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

ووجه المحافظ، بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

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