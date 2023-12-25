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BBC

أمطار بنسبة حدوث 30%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

10:13 م الإثنين 25 ديسمبر 2023
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كتب- عمر كامل:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدلة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ووسط سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على محافظات جنوب سيناء وبارد ليلا على غالبية الأنحاء.

وأضافت، أنه سيكون هناك فرص تساقط أمطار بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، فضلا عن نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومحافظات شمال الصعيد.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 22 درجة، وتصل درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد بينما تصل أقل درجة حرارة صغرى على سانت كاترين 4 درجات مئوية كما تسجل درجات الحرارة الصغرى 9 درجات مئوية على محافظتي المنيا وأسيوط.

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الطقس الأرصاد الأمطار درجات الحرارة

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