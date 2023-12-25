نجيب ساويرس عن أزمة الدولار: تتطلب شجاعة في اتخاذ القرار

كتب- حسن مرسي:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن رفع السعر الرسمي الدولار ليماثل السعر في السوق الموازية يُمكن أن يساهم في حل أزمة سعر الصرف في مصر.

وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن أحدًا لا يمكنه أن يحارب السوق، وهذه هي أولى نظريات الاقتصاد الحر، مشددًا على أن الأمر يحكمه العرض والطلب.

وتابع: "لو الدولة اشترت الدولار بـ50 جنيه اللي هو السعر اللي في السوق الموازية كل اللي عنده دولار تحت البلاطة هيحوله على طول، مش هيضطر يروح للسوق السوداء، وبالتالي هتحصل انفراجة".

واعتبر أن الأزمة الراهنة تتطلب شجاعة في اتخاذ القرار، متحدثًا عن أن مستثمرين يعزفون عن المجيء للاستثمار في مصر بسبب الفارق بين السعر الرسمي ونظيره في السوق السوداء.

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