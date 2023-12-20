المجلس الأعلى للثقافة: 31 ديسمبر آخر موعد للتقدم لجوائز الدولة لعام 2024

كتب- مصراوي:

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، استمرار فتح باب التقدم لجوائز الدولة التشجيعية والتفوق والترشيح لجوائز التفوق والتقديرية والنيل حتى يوم 31 ديسمبر الجاري.

وذكر المجلس، في بيان، أن جوائز الدولة التشجيعية عددها ٣٢ جائزة قيمة كل منها (50,000 جنيه) في مجالات (الفنون - الآداب - العلوم الاجتماعية - العلوم القانونية والاقتصادية)، وجوائز التفوق عددها 7 جوائز قيمة كل جائزة (100,000 جنيه) بالإضافة إلى ميدالية فضية وتمنح في مجالات (الفنون - الآداب - العلوم الاجتماعية).

ودعا المجلس، في بيانه، الجهات التي لها حق الترشيح للبدء في إجراءات الترشيح لجوائز الدولة التقديرية، وعددها 10 جوائز وقيمة كل جائزة (200,000 جنيه) بالإضافة إلى ميدالية ذهبية، والتي تمنح في مجالات (الفنون - الآداب - العلوم الاجتماعية)، بالإضافة إلى الترشيح لجوائز النيل للمبدعين المصريين، وعددها 3 جوائز قيمة كل جائزة (500,000 جنيه) بالإضافة إلى ميدالية ذهبية والترشيح لجائزة النيل للمبدعين العرب (جائزة واحدة) قيمتها (500,000 جنيه) بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وتمنح لأحد الشخصيات ممن أثروا الشأن الثقافي العربي.

يذكر أن قانون الجوائز ينص على أن جوائز (النيل - التقديرية) تكون عن طريق الترشيح فقط من خلال الجهات التي لها حق الترشيح ولا يجوز التقدم لها بصفة شخصية، أما جائزة التفوق فيجوز التقدم لها بصفة شخصية أو الترشيح من خلال جهات الترشيح.

وينص القانون فيما يخص جوائز الدولة التشجيعية أن يتم التقدم لها فقط بصفة شخصية ولا يجوز تلقي ترشيحات لها.