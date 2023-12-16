تحذير من الشبورة.. تعرف على الظواهر الجوية المسيطرة في طقس السبت

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كتب- محمد شاكر :

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة: "يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد".

وأضافت: "يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية".

الشبورة..

وعن الظواهر الجوية، المتوقعة خلال حالة الطقس غدًا، لفتت الأرصاد، إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، خلال حالة الطقس غدًا تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية الى جنوبية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا:

القاهرة: الصغرى 16 والعظمى 25

العاصمة الإدارية: الصغرى 14 والعظمى 25

6 أكتوبر: الصغرى 14 والعظمى 25

بنها: الصغرى 15 والعظمى 24

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 25

العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 24

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 24

سيوة: الصغرى 08 والعظمى 20

كاترين: الصغرى 05 والعظمى 22

بورسعيد: الصغرى 14 العظمى 24

الزقازيق: الصغرى 15 لعظمى 24

الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 25

السويس: الصغرى 14 والعظمى 25

شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 28

الغردقة: الصغرى 18 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 25

بنى سويف: الصغرى 11 والعظمى 25

المنيا: الصغرى 10 والعظمى 25

أسيوط: الصغرى 10 والعظمى 26

سوهاج: الصغرى 12 والعظمى 27

الأقصر: الصغرى 13 والعظمى 29

أسوان: الصغرى 15 والعظمى 30