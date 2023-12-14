أرواح "الصعايدة" في المدينة بمركز الابداع الفني.. اليوم

كتب- محمد شاكر:

كشف مركز الإبداع الفني، التابع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، استضافته مساء غدًا الخميس، لقاًء جديدًا من سلسلة "أرواح في المدينة" الذي يعده ويقدمه الكاتب الصحفي محمود التميمي، وتقام أمسية هذا الشهر بعنوان "مرة واحد صعيدي".

ويستعرض اللقاء أهم الشخصيات البارزة في المجتمع المصري ذوات الأصول الصعيدية، ومنهم « طه حسين، وعبد الرحمن الأبنودي، وعاطف الطيب، وبليغ حمدي، وحكمت أبو زيد».

ويشارك في اللقاء، خبير التراث دكتور محمد حسن عبد الحافظ، الأستاذ بمعهد الشارقة للتراث، كما يشارك في الأمسية الإعلامية الشابة آيه عبد الرحمن الأبنودي.

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