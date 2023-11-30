الجيزة: مصادرة 5 أطنان لحوم وكبدة فاسدة ومجهولة المصدر في حملات على 6 مناطق

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كتب- محمد أبو بكر:

أسفرت الحملات التي شنتها محافظة الجيزة على الأسواق والمحلات خلال الأسبوع الجاري، عن ضبط 5.1 طن لحوم مجهولة المصدر للذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال حملات شنتها مديرية الطب البيطري بالجيزة بالتعاون مع مباحث التموين بالجيزة، على محلات عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، بأسواق العمرانية والعجوزة والطالبية والهرم وبولاق الدكرور والدقي.

وأوضحت المحافظة، أن المضبوطات شملت (كبدة - مصنعات لحوم - لحوم مستوردة - مقطعات دواجن)، وعلى الفور، تم مصادرة كميات اللحوم وتحرير 9 محاضر بالمخالفات.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز، بمواصلة الحملات التفتيشية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية التموين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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