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BBC

بالفيديو.. الأرصاد تحذر المواطنين من ظاهرة جوية تسيطر على طقس الغد

04:55 م السبت 25 نوفمبر 2023
  • عرض 8 صورة
    رياح محملة بالرمال والأتربة تضرب القاهرة
  • عرض 8 صورة
    رياح محملة بالرمال والأتربة تضرب القاهرة
  • عرض 8 صورة
    رياح محملة بالرمال والأتربة تضرب القاهرة
  • عرض 8 صورة
    رياح محملة بالرمال والأتربة تضرب القاهرة
  • عرض 8 صورة
    رياح محملة بالرمال والأتربة تضرب القاهرة
  • عرض 8 صورة
    رياح محملة بالرمال والأتربة تضرب القاهرة
  • عرض 8 صورة
    رياح محملة بالرمال والأتربة تضرب القاهرة
  • عرض 8 صورة
    رياح محملة بالرمال والأتربة تضرب القاهرة
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كتب- إسلام لطفي:

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الذين يعانون من حساسية الصدر والجيوب الأنفية من الحالة الجوية المسيطرة على طقس اليوم والأحد، ناصحة إياهم بارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل.

وقالت في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إنَّ يوم غدٍ الأحد سيشهد نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على المناطق المختلفة على امستوى الجمهورية.

وأوضحت أن مساء غد سيشهد انخفاض في درجات الحرارة، حيث تصل الصغرى إلى 15 درجة، مشيرة إلى أنه بداية من يوم الثلاثاء المقبل ستحدث حالة من استقرار الأحوال الجوية.

هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الدكتورة منار غانم الطقس

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